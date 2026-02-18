Stauden und Gräser bei Sonnenaufgang: Martin Staffler aus Stuttgart-Weilimdorf hat die Morgenstimmung in einem Garten in der Region eingefangen. Das Foto wurde nun ausgezeichnet.
18.02.2026 - 18:00 Uhr
An einem Septembermorgen fährt Martin Staffler schon früh nach Ohmden (Kreis Esslingen) – um Fotos zu machen von dem Garten, der ihn so begeistert: viele Herbststauden und Ziergräser wachsen dort, Scheinsonnenhut und blauviolette Astern. Als die Sonne aufgeht, drückt der Gartenfotograf aus Stuttgart-Weilimdorf mehrere hundert Male den Auslöser seiner Kamera.