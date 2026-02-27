Albrecht Kruse, ehemaliger Geschäftsführer der Kornwestheimer Sata-Gruppe und Ludwigsburger IHK-Präsident, wird mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
27.02.2026 - 12:00 Uhr
Große Ehre für Albrecht Kruse: Der langjährige Geschäftsführer der Sata-Gruppe in Kornwestheim und ehemalige Präsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg wurde für seine großen Verdienste um die Wirtschaft sowie für sein hohes ehrenamtliches Engagement in Wirtschaft und Kultur mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Das teilt das Wirtschaftsministerium mit.