Der Erlebnispark Tripsdrill ist mit der Wirtschaftsmedaille ausgezeichnet worden. Diese gilt als eine der höchsten Ehrungen, die das Land an Wirtschaftsakteure vergibt.

Der Erlebnispark Tripsdrill ist mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Dies sei eine „Anerkennung für herausragende unternehmerische Leistung, Pioniergeist und bleibende Verdienste um Wirtschaft, Tourismus und Gesellschaft“, so Hoffmeister-Kraut bei der Übergabe der Medaille am 12. November in Stuttgart. Sie wird seit 1987 vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus verliehen und gilt als eine der höchsten Ehrungen, die das Land an Wirtschaftsakteure vergibt.

Die Philosophie lautet „Mit Liebe gemacht“ „Wir fühlen uns geehrt, dass unser Engagement im Herzen von Baden-Württemberg auf diese Weise gewürdigt wird“, so Tripsdrill-Geschäftsführer Helmut Fischer. „Tripsdrill ist seit fast 100 Jahren ein Familienprojekt – mit Herzblut, innovativen Ideen und schwäbischer Bodenständigkeit.“ In ihrer Laudatio betonte die Ministerin, dass Tripsdrill nicht nur ein Ort der Freude, sondern auch ein Leuchtturm unternehmerischen Handelns sei – mit dem Mut, neue Projekte anzugehen, diese mit Leidenschaft umzusetzen und dabei auch Wert auf gesellschaftliches und karitatives Engagement zu legen.

Der Erlebnispark Tripsdrill mit über 100 Attraktionen lockte alleine in diesem Jahr 885 000 Besucher an. „Tripsdrill ist über die Jahrzehnte behutsam, konsequent und nachhaltig gewachsen, zu dem, was wir heute sind: Dabei setzen wir auf die Tripsdrill-Philosophie ‚Mit Liebe gemacht’, umgesetzt mit besonderem Augenmerk auf Originalität, Authentizität und Qualität“, so Geschäftsführer Roland Fischer.

Tripsdrill-Geschäftsführer Helmut Fischer, Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und die beiden weiteren Tripsdrill-Geschäftsführer Roland Fischer und Stefan Seipel (von links) bei der Übergabe der Medaille in Stuttgart. Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Tripsdrill-Geschäftsführer wollen weiterhin neue Impulse setzen

Laut Pressemitteilung sehe die Inhaberfamilie Fischer die Wirtschaftsmedaille gleichzeitig als Ansporn dazu, weiterhin authentisch und familienfreundlich, im Bewusstsein der wirtschaftlichen Verantwortung für die Zukunft des Freizeit- und Tourismusstandorts Baden-Württemberg zu agieren. In einem sind sich die Geschäftsführer Helmut und Roland Fischer sowie Stefan Seipel einig: „Wir werden auch zukünftig neue Impulse setzen, ohne dabei unsere schwäbischen Wurzeln zu vergessen.“