Einen Oscars hat sie schon, nun kommt ein fester Platz auf Hollywoods «Walk of Fame» dazu: Jessica Chastain bringt zur Sternenfeier prominente Gäste mit - und erzählt von ihrer ärmlichen Kindheit.
05.09.2025 - 00:14 Uhr
Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) kann sich über eine weitere Hollywood-Auszeichnung freuen. Vor jubelnden Fans enthüllte die US-Schauspielerin ihre Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" Auf dem berühmten Bürgersteig ist sie jetzt mit dem 2.819. Stern verewigt.