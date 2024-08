Eine Jury hat Tanja Behnke zur „Busfahrerin des Jahres“ im Rems-Murr-Kreis gewählt. Die 53-Jährige arbeitet seit über 17 Jahren als Busfahrerin und ist hauptsächlich auf Buslinien in Welzheim und Winnenden unterwegs.

Busfahren sei einfach ihr Traumberuf, sagt Tanja Behnke vom Busunternehmen Dannenmann. Sie ist jetzt bei einem kleinen Festakt am Waiblinger Busbahnhof von Landrat Richard Sigel und VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian zusammen mit dem Busunternehmensgeschäftsführer Markus Dannenmann als „Busfahrerin des Jahres 2024“ im Rems-Murr-Kreis ausgezeichnet worden. Die 53-jährige Backnangerin fährt seit 17 Jahren Linienbusse und ist aktuell für die Firma Dannenmann hauptsächlich auf verschiedenen Buslinien in den Bereichen Winnenden und Welzheim auf Achse.

Freude am Traumberuf

Für den Beruf der Busfahrerin habe sie sich entschieden, weil sie gerne Verantwortung übernehme, sagte die Backnangerin bei der Übergabe der Urkunde samt Prämie in Form eines Einkaufgutscheins über 200 Euro. „Ich freue mich, wenn ich die Fahrgäste sicher und wohlbehalten an ihr Ziel bringen kann.“ Sie sei gerne mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt und helfe selbstverständlich auch, wenn ein Fahrgast eine Auskunft oder Hilfe beim Ein- und Ausstieg brauche. „Auch das macht meinen Beruf für mich aus.“

Dass auch die Fahrgäste das wertschätzen, hat sich im Arbeitsalltag der Busfahrerin bestätigt: „Ein ganz besonderer Moment für mich war, als ich vor Weihnachten eine Gruppe Menschen mit Behinderung zum Bahnhof gefahren habe. Es gab einen Unfall, und ich musste eine Umleitung fahren. Darüber habe ich meine Fahrgäste per Durchsage informiert – am Ende der Fahrt haben die Fahrgäste geklatscht und sich für die gute Fahrt bedankt.“ Einige hätten sie sogar in den Arm genommen und frohe Weihnachten gewünscht, erzählte die Busfahrerin mit einem Lächeln.

Ohne Bus erreichen viele ihr Ziel nicht

Der Landrat des Rems-Murr-Kreises betonte die Bedeutung des Busfahrerberufs für die Gesellschaft: „In der Öffentlichkeit wird der Busfahrerberuf viel zu selten wertgeschätzt. Dabei leisten Busfahrer einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft: Sie bringen die Menschen an ihr Ziel, wie beispielsweise zum Arzt oder in die Schule.“ Für viele Personengruppen wie Schüler und Rentner wäre das Erreichen ihrer Ziele sonst gar nicht möglich, so Sigel.

Tanja Behnkes Chef, Markus Dannenmann, freute sich, dass wieder jemand aus seinem Busfahrerteam „Gold am Steuer“ geholt hat: „Frau Behnke ist eine sehr engagierte Mitarbeiterin. Sie fährt sehr aufmerksam und umsichtig. Die Eigenschaften Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Fröhlichkeit liegen ihr im Blut.“ Sie habe sich die Auszeichnung als Busfahrerin des Jahres wirklich verdient und sei „ein wahres Vorbild in ihrem Beruf“, lobte der Weinstädter Busunternehmer.

„Wir sprechen Frau Behnke, genau wie all ihren Kollegen, unsere Hochachtung und unser herzliches Dankeschön für ihren Einsatz aus. Sie haben einen sehr anspruchsvollen Job, den sie täglich im Dienste der Fahrgäste leisten“, verkündete bei der Auszeichnung in Waiblingen die VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian. Gleichzeitig wolle der VVS mit der Aktion auch für den Busfahrerberuf werben. „Wie wir auch heute anhand von Frau Behnke sehen können, gibt der Beruf auch durch schöne Erlebnisse wieder viel zurück.“ Zudem sei es ein Beruf mit Zukunft. Wie im gesamten VVS-Gebiet werde das Busangebot im Rems-Murr-Kreis in Zukunft weiter ausbauen. „Hierfür brauchen wir auch dringend qualifiziertes Personal – wie Frau Behnke.“

Seit 2004 wird vom VVS alljährlich der Wettbewerb „Busfahrer/in des Jahres“ ausgeschrieben. Online konnten Fahrgäste ihre persönlichen Nominierungen einreichen. Eine Jury, die aus Vertretern des VVS, der Verbundlandkreise und der regionalen Busunternehmen besteht, hat anschließend die „Busfahrer oder -fahrerinnen des Jahres 2024“ in allen fünf Verbundlandkreisen sowie der Stadt Stuttgart gewählt.