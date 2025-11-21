Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Hamburg - Die Schriftstellerin Judith Schalansky erhält den Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. Schalansky verbinde literarische Präzision mit einer unverwechselbaren ästhetischen Handschrift, begründete Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) die Verleihung des mit 20.000 Euro dotierten Preises an die 45-jährige Autorin. Ihre Bücher seien stets Gesamtkunstwerke.