Jüdisches Leben in Deutschland wird zunehmend durch Antisemitismus bedroht. Bei einer Preisverleihung in Berlin macht Bundeskanzler Friedrich Merz eine klare Ansage.
15.11.2025 - 21:23 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland gegen zunehmende Anfeindungen und Übergriffe zugesagt. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Antisemitismus mit all seinen neuen und alten Gesichtern konsequent zu bekämpfen", sagte der CDU-Vorsitzende bei der Verleihung des Preises für Verständigung und Toleranz im Jüdischen Museum in Berlin.