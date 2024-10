Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften beendet die jährliche Runde der prestigeträchtigen Auszeichnungen. Die Auswahl erfolgt streng geheim. Vorab kann nur gerätselt werden.

dpa 13.10.2024 - 04:30 Uhr

Stockholm - Wer hat sich in der Welt der Wirtschaftswissenschaften so verdient gemacht, dass er oder sie einen Nobelpreis verdient? Führende Ökonomen in Deutschland haben klare Favoriten.