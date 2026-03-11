Zehn Grammy Awards, zwei Oscars und elf Golden Globes: Mit der Ehrenpalme ehrt das diesjährige Filmfestival von Cannes die Musik- und Film-Ikone Barbra Streisand.
11.03.2026 - 14:04 Uhr
Cannes - Eine Legende des Showbusiness wird geehrt: Die US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand erhält beim diesjährigen Filmfestival von Cannes die Ehrenpalme. Die Auszeichnung werde am letzten Tag des Festivals verliehen, das in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai an der Côte d’Azur stattfindet, teilte das Festival mit.