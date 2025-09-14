Beim Filmfest in Toronto entscheidet das Publikum: Über 290 Filme, doch ein Drama über Shakespeare, Liebe und Verlust rührt die Zuschauer am meisten. Wer lag noch im Rennen?
Toronto - Das Drama "Hamnet" von Regisseurin Chloé Zhao ("Nomadland") ist der Siegerfilm beim 50. Toronto International Film Festival (TIFF). Das gab der Chef des Festivals, Cameron Bailey, bei einer Preisverleihung am Sonntag bekannt. Zhaos Adaption des Romans von Maggie O'Farrell erzählt die Geschichte von William (Paul Mescal) und Agnes (Jessie Buckley) Shakespeare, deren Ehe den Tod ihres elfjährigen Sohnes Hamnet verkraften muss.