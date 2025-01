Deutschland hat es mit «Die Saat des heiligen Feigenbaums» ins Oscar-Rennen geschafft. Der Film des Iraners Mohammad Rasoulof ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte International Feature Film.

dpa 23.01.2025 - 14:56 Uhr

Los Angeles - Das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof ist für Deutschland in der Sparte International Feature Film für einen Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt.