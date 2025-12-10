Geht es nach Europas größter Suchmaschine, dann könnte es bei den prestigeträchtigen Nobelpreisen schon 2026 eine siebte Preiskategorie geben. Mehrere Klimaschützer unterstützen die Initiative.
10.12.2025 - 04:00 Uhr
Berlin/Stockholm - Die in Berlin ansässige Suchmaschine Ecosia möchte einen Klima-Nobelpreis einführen. Dieser Preis solle ab 2026 herausragende Beiträge für den Klimaschutz und die planetare Gesundheit auszeichnen, schlug die nach eigenen Angaben größte Suchmaschine Europas in einem Brief an die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften (KVA) in Stockholm vor.