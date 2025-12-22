Ski Aggu kann auf einen rasanten Aufstieg zurückschauen - jetzt nimmt sich der Rapper eine Auszeit. Wann die Fans ihn wieder auf der Bühne sehen, lässt er offen.

red/dpa 22.12.2025 - 19:29 Uhr

Der preisgekrönte Rapper Ski Aggu will sich eine Auszeit vom Musikbetrieb nehmen. „Rap auf technobeats ist jetzt offiziell mainstream, ich habe diesen sommer in der wuhlheide gespielt und wir waren sogar international unterwegs“, postete er auf Instagram. Dafür werde er immer dankbar sein. „Jetzt ist es aber an der zeit, auf mein körper zu hören und das mikrofon für eine unbestimmte zeit wegzulegen.“