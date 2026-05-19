Wegen eines Spendenlaufs sollte das Auto der Stuttgarterin Meltem Seker abgeschleppt werden – überraschend stand es später aber noch da. Warum, und was gilt generell?
19.05.2026 - 12:27 Uhr
„Was zur Hölle ist mit Stuttgart los?“, das fragt sich die Politfluencerin Meltem Seker (politischmeltem) in einem Video auf TikTok. Der Grund: ein Anruf vom Ordnungsamt am vergangenen Mittwochmorgen. Wegen des Spendenlaufs des Dillmann-Gymnasiums, der am vergangenen Mittwoch stattfand, herrschte in der Straße im Stuttgarter Westen, in der sie ihr Auto abgestellt hatte, am Mittwoch, 13. Mai, von 6 bis 14 Uhr Halteverbot. „Ich sollte mein Auto umparken, oder es wird abgeschleppt“, erinnert sich Meltem Seker.