Eine Passantin entdeckt am Feiertag in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) ein Auto im Neckar. Wie sich zeigt, war dieses am Abend zuvor in Großsachsenheim gestohlen worden.

Julia Amrhein 30.05.2025 - 12:01 Uhr

Eine Passantin macht am Feiertag eine mysteriöse Entdeckung: Im Alt-Neckar in Freiberg entdeckt sie ein Auto. Das Lieferfahrzeug ist verlassen, vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei kann aber am Freitag bereits für Aufklärung sorgen: Wie sich herausstellt, war das Auto eines Schnellimbisses in Sachsenheim am Abend zuvor von Unbekannten gestohlen worden.