Gerade im Winter sammelt sich durch Schneematsch und Streusalz der Schmutz besonders schnell am Auto. Aber kann man das Auto auch im Winter bei Minusgraden waschen? Die häufigsten Fragen haben wir hier für Sie beantwortet.
Die Meinungen zur Autowäsche im Winter gehen auseinander. Während die einen sagen, dass das Auto bei Minusgraden nicht gewaschen werden darf, sagen die anderen, dass auch bei Temperaturen unter null das Auto im Winter problemlos gewaschen werden kann und muss, da Streusalzreste das Auto extrem belasten würden. Was stimmt? Die wichtigsten Fragen im Überblick: