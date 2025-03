Ein Kia hängt in bedenklicher Schräglage in einer Böschung und droht auf den darunterliegenden Parkplatz zu stürzen.

Zu einer kuriosen Hilfeleistung wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen am Freitagmorgen alarmiert. Gegen 8.40 Uhr lösten die Meldeempfänger aus. Alarmstichwort: „Verkehrsunfall Dach“.

Als die Feuerwehr bei dem kleinen Einkaufszentrum an der Straße „Im Seelach“ ankam, hing ein Kia in bedenklicher Schräglage in einer Böschung und drohte auf den darunterliegenden Parkplatz zu stürzen. Zwei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes waren schon vor der Feuerwehr vor Ort und hatten das Auto reaktionsschnell mit zwei Spanngurten provisorisch an ihrem Dienstfahrzeug gesichert.

Die Feuerwehr schlug ihren Mehrzweckzug an den Rädern des Kia an, um ein Abrutschen sicher zu verhindern. Kurz darauf kam der Abschleppdienst. Er hob, nachdem die Feuerwehr mit dem Spaten Erde abgetragen hatte, das Auto mit seinem Kran wieder auf festen Untergrund. Das überlegte und vorsichtige Vorgehen aller Beteiligten machte sich bezahlt: Das Fahrzeug hatte den Ausflug in die Botanik augenscheinlich unbeschadet überstanden. Verletzt wurde niemand.