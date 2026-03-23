Auto-Industrie in Sindelfingen Mercedes-Werk soll in die Höhe wachsen
Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind einige Neubauten geplant. Die Erweiterung in der Fläche ist nicht vorgesehen, es wird eher in die Höhe gehen.
Im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen sind einige Neubauten geplant. Die Erweiterung in der Fläche ist nicht vorgesehen, es wird eher in die Höhe gehen.
Auch wenn die Automobil-Industrie derzeit durch schwierige Zeiten geht, blicken die Verantwortlichen bei Mercedes-Benz in die Zukunft. Das Werk in Sindelfingen muss sich weiterentwickeln und soll sich verändern.