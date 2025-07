Ein 71-Jähriger verliert auf der Autobahn bei Friolzheim die Kontrolle über seinen Wagen und kollidiert mit einer Betonwand.

Ulrike Otto 21.07.2025 - 12:49 Uhr

Ein 71-Jähriger ist am Samstagmittag bei einem Unfall auf der A8 bei Friolzheim (Enzkreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, war der Senior gegen 12 Uhr mit seinem Opel in Fahrtrichtung Stuttgart auf der mittleren von drei Spuren unterwegs.