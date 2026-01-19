Eine Muslima darf nicht mit voll verschleiertem Gesicht hinters Steuer. Die Zahl bisher erteilter Ausnahmegenehmigungen spricht eine klare Sprache.
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist an manchen Stellen etwas schwurbelig formuliert, im vierten Absatz von Paragrafen 23 aber ziemlich klar: „Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist.“ Motorradhelme für Motorradfahrer sind davon natürlich ausgenommen, aus religiösen Gründen veranlasste Verschleierungen jedoch nicht. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat diese Ansicht am Montag mit einem Urteil bestätigt – und folgt damit anderen Kollegen in der Republik, die in der Vergangenheit zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind.