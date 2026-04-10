Auto-Union-Experte Die Magie der vier Ringe
Christof Baumann ist Sammler und der absolute Experte für historische Modellautos der Auto Union.
Christof Baumann ist Sammler und der absolute Experte für historische Modellautos der Auto Union.
Christof Baumann sagt es ganz schnörkellos: „Kleine Autos zu sammeln, macht Spaß.“ Auf etwa 850 Stück hat er es allein schon bei der Marke mit den vier Ringen gebracht, die anderen Exemplare seiner Modellautosammlung mal völlig außen vor gelassen. Eine Sucht sei das überhaupt nicht, aber was seine Passion für Auto Union-Modelle betreffe, irgendwie dann doch, meint der 67-Jährige lächelnd.