VW-Betriebsratschefin Cavallo schließt Rüstungsprojekte für das gefährdete Werk in Osnabrück nicht aus. Neuen Sparprogrammen zulasten der Belegschaft erteilt sie eine klare Absage.
06.03.2026 - 04:30 Uhr
Wolfsburg - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich offen für Rüstungsprojekte bei dem Autobauer. "Ich bin der Meinung, dass Deutschland und Europa unabhängiger werden müssen im Bereich Verteidigung", sagte sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Die Welt hat sich stark verändert. Deshalb ist es wichtig, dass Europa dort ein Gegengewicht aufbaut."