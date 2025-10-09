Zuletzt gab es Zweifel an der Realisierung von Bauvorhaben auf den Straßen. Auch mehrere Projekte im Südwesten waren betroffen. Doch nun präsentieren die Regierungsparteien eine Lösung.
09.10.2025 - 20:00 Uhr
Von der Einigung der Koalition im Bund auf die Finanzierung von Straßenbauprojekten ist auch der Albauf- und Albabstieg an der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen betroffen. Für die Anschlussstelle Mühlhausen im Täle - Hohenstadt bestehe mit Stand Donnerstag bestandskräftiges Baurecht, teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit. Die berüchtigte Engstelle an der A8 sorgt seit Jahren für Staus – und Ärger.