Veto in Markgröningen Bürgerprotest zeigt Wirkung: Mittelalter-Freizeitpark kommt nicht

Die Planung für das in der Region Stuttgart einmalige Vorhaben eines Investors war schon weit fortgeschritten, doch der Gemeinderat in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) hat am Dienstagabend in voll besetzter Halle ein Veto eingelegt.