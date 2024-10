Einen Sachschaden in Höhe von 13 500 Euro hat am Montag ein Autoreifen auf der A 81 zwischen Ditzingen und Korntal-Münchingen verursacht. Verloren hatte ihn vermutlich ein Lkw.

Sophia Herzog 08.10.2024 - 16:33 Uhr

Ein auf der Bundesautobahn 81 verlorener Fahrzeugreifen hat am Montag gegen 22.35 Uhr reichlich Schaden an insgesamt acht Fahrzeugen verursacht. Wie die Polizei vermutet, verlor ein Sattelzug auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Feuerbach und Zuffenhausen den Reifen. Einige andere Fahrzeuge, die auf der Autobahn unterwegs waren, konnten den Reifenteilen nicht mehr ausweichen und fuhren darüber. Ein Mercedes wurde dabei so sehr beschädigt, dass er abschleppt werden musste. Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.