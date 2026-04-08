Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens auf der A81 bei Herrenberg. Zwei Fahrer sollen andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und gefährdet haben.

Anke Kumbier 08.04.2026 - 15:46 Uhr

﻿Auf der A81 bei Herrenberg ist es am Dienstag gegen 21.55 Uhr mutmaßlich zu einem illegalen Autorennen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Autofahrerin zwischen der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West und der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Singen die verdächtige Fahrweise eines schwarzen VW und eines grauen Audi auf. Sie verständige daraufhin die Polizei.