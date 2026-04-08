Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen illegalen Autorennens auf der A81 bei Herrenberg. Zwei Fahrer sollen andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und gefährdet haben.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

﻿Auf der A81 bei Herrenberg ist es am Dienstag gegen 21.55 Uhr mutmaßlich zu einem illegalen Autorennen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fiel einer Autofahrerin zwischen der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West und der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Singen die verdächtige Fahrweise eines schwarzen VW und eines grauen Audi auf. Sie verständige daraufhin die Polizei.

 

Die beiden Autos sollen den Verkehr wiederholt auf etwa 70 Stundenkilometer ausgebremst haben, um anschließend gemeinsam zu beschleunigen. Dabei soll der VW-Fahrer auch verbotene Überholmanöver über den Standstreifen durchgeführt haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0711 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.