Wegen eines falschen Brandmeldealarms kommt es am Montagabend zu Verzögerungen im Verkehr auf der A 81.

Aufgrund von Bauarbeiten ist am späten Montagnachmittag ein falscher Brandmeldealarm am Engelbergtunnel bei Leonberg ausgelöst worden. Der Tunnel war daraufhin zeitweise vollgesperrt. Es kam zu Stau und Verzögerungen im Verkehr auf der A 81.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ging der Alarm am Montag gegen 16.50 Uhr ein. Zwei Streifen der Polizei sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. „Der Alarm wurde wegen der Bauarbeiten ausgelöst, einen Brand gab es aber nicht“, so ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg.

Lesen Sie auch

Laut Angaben des Sprechers staute sich der Verkehr auf der A:81 bis zum Kreuz Stuttgart in die eine Richtung und bis zur Anschlussstelle Zuffenhausen in die andere Richtung. „Mittlerweile lösen sich die Staus aber schon wieder auf“, so der Sprecher. Auch die Vollsperrung sei mittlerweile wieder aufgehoben (Stand: 18.30 Uhr).