Ein italienischer Porsche-Fahrer dreht am Steuer ein Video bei Tempo 260 – nach eigenen Angaben in der Region Stuttgart. Nun bekommt er Ärger.
25.08.2025 - 17:19 Uhr
Mit 260 Stundenkilometern ist ein italienischer Geschäftsmann in seinem Porsche Cayenne über eine Autobahn gerast – und hat dabei den Tacho offenbar mit seinem Handy abgefilmt. Nach eigenen Angaben war er auf einer Strecke bei Stuttgart unterwegs. Das berichten mehrere italienische Medien wie „La Repubblica“. Das Video der rasanten Fahrt hat der 48-Jährige unter anderem bei der Fotoplattform Instagram hochgeladen.