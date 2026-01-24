Mitten in der Nacht blockiert ein Sattelauflieger sämtliche Fahrstreifen der A281. Ermittelt wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Lastwagenfahrer verhindert Schlimmeres.

dpa 24.01.2026 - 15:25 Uhr

Bremen - Es hätte schnell eine tödliche Falle werden können: Unbekannte haben auf der Autobahn 281 bei Bremen einen Sattelauflieger abgestellt, der sämtliche Fahrstreifen blockiert hat. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeugen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.