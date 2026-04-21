Autobahn-Deckel Böblinger Rathaus will Minimallösung – Kritik von CDU und „Leise A 81“
Wer kümmert sich um die Gestaltung des A 81-Deckels? Die örtliche CDU, das Böblinger Rathaus und die Initiative „Leise A 81“ haben unterschiedliche Ansichten.
Wer kümmert sich um die Gestaltung des A 81-Deckels? Die örtliche CDU, das Böblinger Rathaus und die Initiative „Leise A 81“ haben unterschiedliche Ansichten.
Nicht mehr lange, und der Lärmschutzdeckel an der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen geht zum Teil in Betrieb. Anfang 2027 sollen die Autos zunächst durch eine der beiden Röhren rollen. Parallel schwelt seit vielen Jahren die Diskussion um die Gestaltung der Deckel-Oberfläche, aktuell wird das noch einmal im Böblinger Gemeinderat Thema sein. Nun meldet sich zudem die Bürgerinitiative „Leise A 81“ zu Wort.