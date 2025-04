Autobahn in Richtung Basel

Reisende auf der Autobahn 5 in Richtung Süden mussten Geduld bewahren. Wegen eines Unfalls wurde der Verkehr umgeleitet.

red/dpa/lsw 07.04.2025 - 15:33 Uhr

Die Sperrung der Autobahn 5 in Richtung Basel nach einem Zusammenprall eines Autos mit einem Wohnmobil ist wieder aufgehoben. Laut Polizei hatte sich ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge gebildet. Der Verkehr wurde zeitweise an der Anschlussstelle Lahr ausgeleitet, am Mittag war die Sperrung aufgehoben. Drei Menschen hatten sich bei dem Unfall verletzt.