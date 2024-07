Vollsperrungen auf A 81 und A 8 Droht am Stuttgarter Autobahnkreuz am Wochenende der Kollaps?

Nicht nur die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ist am Wochenende voll gesperrt, auch die A 8 bei Pforzheim ist im selben Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen dicht. Es droht Stau-Chaos. Die zuständige Autobahn GmbH will kein Problem erkennen.