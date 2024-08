Aufgrund der Baumaßnahmen an der A 81 Anschlussstelle Pleidelsheim ist die Marbacher Straße bis Ende November nur in Richtung Murr befahrbar. Für Fußgänger ist die Brücke bald ganz gesperrt.

Nicole Töppke 30.08.2024 - 16:07 Uhr

Die Baumaßnahme an der Anschlussstelle Pleidelsheim schreitet voran. Der Abbiegerstreifen auf die A 81 im Zuge der Marbacher Straße (L1125) wird verlängert. Der Fußgängerbereich der Brücke wird ab dem 10. September gesperrt. Die Marbacher Straße ist an der Anschlussstelle Pleidelsheim im Brückenbereich bis Ende November einseitig gesperrt und für Fahrzeuge nur in Richtung Murr befahrbar. Für Fußgänger ist die Brücke bis dahin komplett gesperrt.