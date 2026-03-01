Mehrere Personen haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke bei Korntal-Münchingen mit einem Stein ein Auto getroffen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Stefanie Köhler 01.03.2026 - 10:25 Uhr

Unbekannte haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke am Korntaler Weg bei Korntal-Münchingen einen faustgroßen Stein auf die Autobahn A 81 geworfen. Dabei wurde ein Auto getroffen. Wie die Polizei mitteilte, knallte der Stein gegen 10.10 Uhr auf die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs, das zu diesem Zeitpunkt in Richtung Stuttgart unterwegs war. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.