Mehrere Personen haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke bei Korntal-Münchingen mit einem Stein ein Auto getroffen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
01.03.2026 - 10:25 Uhr
Unbekannte haben am Samstagvormittag von der Autobahnbrücke im „Korntaler Weg“ bei Korntal-Münchingen einen etwa faustgroßen Stein auf die Autobahn A 81 geworfen. Das teilt die Polizei mit, die nach diesem Vorfall nun ermittelt. Denn die unbekannten Personen haben gegen 10.10 Uhr nicht nur einen Stein geworfen, sondern dabei auch ein Auto getroffen.