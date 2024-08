Die offiziell zur Gemarkung Pleidelsheim zählende Hardtwaldkreuzung auf dem Autobahnzubringer zwischen Großbottwar und Großaspach wird von Donnerstagabend, etwa 20 Uhr, bis voraussichtlich kommenden Montag, 12. August, 5 Uhr, voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium mit. Der Knotenpunkt der B 328 mit der Straße nach Rielingshausen wird erneuert.

In dem Bereich laufen bereits Arbeiten: So ist der gesamte Abschnitt zwischen Großbottwar und der besagten Hardtwaldkreuzung voraussichtlich noch bis Montag, 19. August, vollgesperrt. Im Anschluss wird dann im zweiten Abschnitt bis voraussichtlich Sonntag, 8. September, die Fahrbahndecke des Autobahnzubringers auf Höhe Großbottwars zwischen dem Knotenpunkt mit der L 1100 und dem Ortsausgang Richtung Aspach (Kleinaspacher Straße) erneuert. Auch in diesem Zeitraum wird die B 328 dann auf diesem Streckenabschnitt voll gesperrt sein. Die Umleitung ist jeweils ausgeschildert.