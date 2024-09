Der Herbst könnte für Autofahrer im nördlichen Landkreis Ludwigsburg heißer werden, als es augenblicklich scheint. Das Regierungspräsidium Stuttgart plant Arbeiten an der Landesstraße zwischen Murr und der Auffahrt zur Autobahn 81 bei Pleidelsheim. Dort soll es sogar zwischenzeitlich zu einer Komplettsperrung kommen.

Noch fließt der Verkehr, wenn auch eingeschränkt, zwischen der A 81 und Murr. Die Autobahn GmbH lässt eine Brücke sanieren. Autofahrer können von Murr aus nur bis zur Auffahrt in Richtung Heilbronn gelangen. So richtig knüppeldick kommt es aber im Oktober, teilte der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch am Dienstag im Gemeinderat mit.

Lesen Sie auch

Im Detail geht es zunächst darum, die Abbiegespur vor dem Murrer Lidl und der Aral-Tankstelle aus dem Gewerbegebiet zur Landesstraße auf zwei Spuren zu verbreitern. Hier kam es oft zu ärgerlichen Rückstaus, weil Linksabbiegern den Rechtsabbiegern teils den Weg versperrten. Die Arbeiten sollen laut Bartzsch am 11. Oktober beginnen. Von diesem Tag an wird die Landesstraße von Murr zur Autobahn gesperrt, der Verkehr fließt einseitig von Pleidelsheim nach Murr.

Der Grund ist die Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen entlang der Landesstraße. Zur Vollsperrung der Fahrbahn komme es aber von Ende Oktober bis Mitte November. „Dann wird der komplette Belag bis zur Autobahn erneuert.“