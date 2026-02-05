Erst 2024 hatten Arbeiter von VW im US-Werk Chattanooga beschlossen, sich gewerkschaftliche zu organisieren. Jetzt wurde ein neuer Vertrag mit einem deutlichen Einkommensplus vereinbart.

dpa 05.02.2026 - 06:55 Uhr

Chattanooga - Arbeiter in Volkswagens US-Werk Chattanooga sollen nach monatelangem Ringen einen neuen Vertrag mit deutlichen Einkommenserhöhungen bekommen. Für die rund 3.200 Beschäftigen seien Gehaltserhöhungen von 20 Prozent über die Laufzeit des Vertrages sowie niedrigere Kosten für die Gesundheitsversorgung und mehr Jobsicherheit ausgehandelt worden, teilte die US-Gewerkschaft UAW mit. VW bestätigte den Abschluss eines vorläufigen Vertrages mit der Gewerkschaft.