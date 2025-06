Die zwei Stuttgarter Autobauer stehen bei Arbeitnehmern und Arbeitssuchenden hoch im Kurs. Doch warum? Das zeigt eine Studie des Jobportals Randstad.

Philip Kearney 05.06.2025 - 17:20 Uhr

Bei welchem Unternehmen arbeiten die Menschen in Deutschland am liebsten – und warum? Diesen Fragen hat sich das Jobportal Randstad gewidmet– und hierfür Anfang 2025 knapp 4.000 Arbeitnehmer und Arbeitssuchende im Alter zwischen 18 und 64 Jahren befragen lassen. Das Ergebnis der Studie: Besonders Autobauer haben es den Arbeitnehmern und Arbeitssuchenden in Deutschland angetan – darunter zwei aus Stuttgart.