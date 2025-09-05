Das Vorspiel endlich vorbei und BMW hebt den Vorhang: Zur IAA in München enthüllen die Bayern ihre „Neue Klasse“ und lassen so den iX3 von der Leine. Und das ist nur der Anfang.
05.09.2025 - 11:33 Uhr
Nach vier Jahren Vorgeplänkel startet BMW jetzt endlich die sogenannte Neue Klasse. Als Erstes von über einem Dutzend neuen Modellen mit dem wegweisenden Technologiepaket enthüllen die Bayern zur IAA in München (9. bis 14. September) den iX3. Dieser soll ab dem Frühjahr parallel zum X3 angeboten werden. Los geht es zunächst mit dem iX3 50 xDrive für 68.700 Euro, teilt der Hersteller mit. Später gibt es weitere Antriebsvarianten, mit denen der Preis auf etwa 60.000 Euro sinken soll.