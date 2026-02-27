Erst kürzlich hat BMW Hunderttausende Autos wegen Brandgefahr zurückgerufen. Nun schon wieder. Allerdings wegen einer anderen Ursache.
27.02.2026 - 17:11 Uhr
München - BMW ruft erneut weltweit Hunderttausende Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück. Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Autobauer aus München bestätigt. Betroffen seien die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem Produktionszeitraum vom 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025.