Gegen den viel diskutierten Niedergang der Automobilindustrie setzt Mercedes-Benz in Sindelfingen neue Entwicklungspläne. Die Euphorie der Stadträte ist groß.
25.03.2026 - 12:39 Uhr
Seit weit mehr als 100 Jahren bestimmt das Automobilwerk das Bild von Sindelfingen. Stadt und Werk sind eng miteinander verwoben und gewachsen. Geht es „dem Daimler“ gut, blüht die Stadt auf. Viele der heute markanten Einrichtungen wie Badezentrum, Oktogon und Glaspalast konnten in der Vergangenheit nur dank sprudelnder Gewerbesteuerquellen gebaut werden. Wenn durch wirtschaftliche Probleme die Steuereinnahmen sinken, macht sich das sofort im Stadtsäckel bemerkbar.