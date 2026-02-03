Fast magisch im Auto verschwindende Türgriffe: In China bieten viele Hersteller diese bei Tesla berühmt gewordene Technik schon länger an. Doch die Regierung verbietet das nun - warum?
03.02.2026 - 06:58 Uhr
Peking - Wegen Sicherheitsbedenken und umständlicher Bedienung verbietet China versteckte Türgriffe an Autos. Die Behörden in dem Land mit dem weltgrößten Automarkt änderten dazu die entsprechenden Vorgaben, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie hervorging. Betroffen sind vom kommenden Jahr an Türgriffe, die in der Autotür verschwinden können und vor Betätigung automatisch herausfahren oder sich ausklappen.