Anders als bei der Konzernmutter in Wolfsburg herrscht beim Autobauer Skoda gute Laune. Doch auf dem Erreichten will man sich nicht ausruhen. Welche Pläne verfolgt Skoda-Chef Klaus Zellmer?

dpa 13.03.2025 - 11:15 Uhr

Prag - Der tschechische Autobauer Skoda hat seinen Gewinn im vorigen Jahr um fast ein Drittel steigern können und damit seine Position als Vorzeigemarke des VW-Konzerns im Massensegment gefestigt. Der Betriebsgewinn lag 2024 bei 2,3 Milliarden Euro, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sei ein solides Ergebnis in einem herausfordernden Umfeld, sagte Skoda-Vorstandschef Klaus Zellmer bei einem Treffen mit Journalisten in Prag.