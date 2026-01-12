Der Sonntag endet für einen Autofahrer in Waiblingen mit einem Schock. Sein Wagen brennt lichterloh. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wird zum Lebensretter.
12.01.2026 - 08:32 Uhr
Was am Sonntagnachmittag auf der Beinsteiner Straße in Waiblingen geschah, wirkt wie aus einem Actionfilm – nur ohne Happy End für einen Mercedes. Gegen 15.30 Uhr loderten Flammen aus dem Auspuff, ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer winkte und warnte. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, stellte das Auto am Straßenrand ab. Sekunden später stand es bereits in Vollbrand.