Der Sonntag endet für einen Autofahrer in Waiblingen mit einem Schock. Sein Wagen brennt lichterloh. Ein anderer Verkehrsteilnehmer wird zum Lebensretter.

Was am Sonntagnachmittag auf der Beinsteiner Straße in Waiblingen geschah, wirkt wie aus einem Actionfilm – nur ohne Happy End für einen Mercedes. Gegen 15.30 Uhr loderten Flammen aus dem Auspuff, ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer winkte und warnte. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, stellte das Auto am Straßenrand ab. Sekunden später stand es bereits in Vollbrand.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Der Pkw war nicht mehr zu retten. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an. Doch trotz schnellem Einsatz konnte der Wagen nur noch gelöscht, nicht gerettet werden.

40.000 Euro Schaden: Vollsperrung nach Autobrand in Waiblingen

Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 40.000 Euro – nicht nur am Auto, auch die Fahrbahndecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Klar ist aber: Ohne das beherzte Eingreifen des unbekannten Verkehrsteilnehmers hätte das Geschehen weitaus tragischer enden können.