Wegen eines technischen Defekts brennt ein Mercedes vollständig aus. Der Fahrer kann sich gemeinsam mit dem Beifahrer retten.

Simone Käser 17.05.2026 - 10:26 Uhr

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in Brand. Der Mann konnte sein Auto auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf dem Standstreifen abstellen und sich gemeinsam mit seinem 62-jährigen Beifahrer aus dem brennenden Wagen retten.