Wegen eines technischen Defekts brennt ein Mercedes vollständig aus. Der Fahrer kann sich gemeinsam mit dem Beifahrer retten.

Rems-Murr: Simone Käser (sk)

Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Freitagnachmittag auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in Brand. Der Mann konnte sein Auto auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf dem Standstreifen abstellen und sich gemeinsam mit seinem 62-jährigen Beifahrer aus dem brennenden Wagen retten.

 

Die Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Der rechte Fahrstreifen war bis circa 17.30 Uhr aufgrund Aufräumarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt laut Angaben der Polizei rund 15.000 Euro. Sowohl der Fahrer des Mercedes als auch sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.