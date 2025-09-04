Sollen sich Elektroautos im Design deutlich von Verbrennerfahrzeugen unterscheiden? Das darf auf keinen Fall erzwungen aussehen, meint Autodesign-Professor Jürgen Jose.
Gestartet ist BMW mit einer eigens für das Elektroauto konzipierten Designsprache, was erstmals 2013 am i3 deutlich zu erkennen war. Danach stellten die Münchner optisch nicht mehr den Unterschied zwischen Verbrenner- und E-Fahrzeug heraus – mit Erfolg. Mercedes fährt mittlerweile dieselbe Strategie. VW dagegen setzt im Erscheinungsbild auf eine klare Trennung zwischen neuem und altem Antrieb – und trifft damit auch den Geschmack der Kundschaft. Was denn nun? Der Experte Jürgen Jose, Professor für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim und zuvor Designer bei Kia und Volvo, gibt Antworten.