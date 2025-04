Es ist ein Thema, bei dem jeder und jede mitreden kann – weil eben alle täglich involviert sind, sei es als Autofahrer, als Radlerin, als Vater mit Kinderwagen oder Mutter beim Kindertransport zum Kitaausflug. Es geht um den Verkehr. Damit der in Fellbach in noch bessere Bahnen gelenkt wird, arbeiten Stadtverwaltung und Lokalparlament seit 2013 an einem entsprechenden Konzept, Titel: Verkehrsentwicklungsplan (VEP).

Bereits 2013 gab es einen ersten Aufschlag, um die Mobilität in Fellbach nachhaltiger, sicherer und effizienter zu gestalten, erläuterte die Baubürgermeisterin Beatrice Soltys im Gemeinderat. In der aktuellen Fortschreibung arbeitet die Fellbacher Verwaltung mit dem Büro Inovaplan zusammen, das die Gesamtkoordination übernimmt.

Lesen Sie auch

Kein Strategie–, sondern ein Umsetzungsdefizit

In den ersten Stellungnahmen zeigten sich die Fraktionssprecher grundsätzlich einverstanden mit dem vorgezeigten Weg. Allerdings konstatierte der SPD-Fraktionschef Andreas Möhlmann: „Wir haben kein Strategie-, sondern ein Umsetzungsdefizit.“ Ideen dürften „nicht in der Schublade oder als Papiertiger enden“. Bei den Radwegen gebe es Netzunterbrechungen, und am Bahnhof und der dortigen Unterführung müssten die Defizite angegangen werden.

Aufregung um neue Tempo-30-Schilder

Noch mehr in Wallung gerieten weitere Räte beim Dauerbrenner Lärm und Tempo 30 in Fellbach. „Das Aufhängen von Tempo-30-Schildern alleine bringt noch keine Lärmreduzierung“, erklärte CDU-Fraktionschef Franz Plappert. So sei bei der Esslinger Straße im südlichen Abschnitt ab dem Jugendhaus vereinbart worden, erst nach der in einigen Jahren anstehenden Bebauung des früheren Freibadgeländes und der Kühegärten das Tempo auf 30 km/h zu reduzieren.

„Vertrauen kann man auch verlieren“

Plappert: „Doch genau an der Einfahrt zum Parkplatz des Kombibads F3 wurde das Schild ,Lärmschutz’ angebracht, auf der anderen Straßenseite ist der Parkplatz der Gaststätte des SV Fellbach – welche Anwohner sollen hier geschützt werden?“ Dies, so Plappert, trage nicht zur Akzeptanz in der Bevölkerung bei: „Vertrauen kann man auch verlieren.“

Auch an der Esslinger Straße in Fellbach gilt Tempo 30. Foto: Dirk Herrmann

Der Erste Bürgermeister Johannes Berner konterte mit dem Hinweis, dass im Zuge des Lärmaktionsplans Tempo 30 auch in der Esslinger Straße mehrheitlich beschlossen worden sei, auch wenn es „vielleicht kritische Rückfragen“ gegeben habe. Die Geschwindigkeitsreduzierung sei jedenfalls „keine freiwillige Erfindung der Verwaltung“ gewesen.

Damit war die Debatte um Tempo 30 allerdings nicht vorbei. Denn Plapperts CDU-Parteifreund Frank Ellinger monierte wiederum, dass auf Fellbachs südlicher Ost-West-Achse, also der Rommelshauser Straße, der Burgstraße und der Untertürkheimer Straße, „Tempo 30 Schilder stehen, doch interessieren tut’s keinen“.

Es sei geradezu „dramatisch, wie Tempo 30 zu 100 Prozent ignoriert“ werde. Dies weiß der Inhaber der an der Burgstraße gelegenen Weinstube Burg aus eigener Erfahrung. Ellinger: „Wenn man nachts mit 30 bis 40 Kilometer unterwegs ist, wird man überholt – und selbst Linienbusse halten sich nicht daran.“

Messprotokolle zeigen: Tempo hat sich deutlich reduziert

Diese pauschale Kritik wollte Bürgermeister Berner allerdings so nicht stehen lassen. „Die durchschnittliche Geschwindigkeit hat sich zuletzt deutlich reduziert“, sagte er, „wir liegen deutlich unter 50 km/h, das geben unsere Messprotokolle wieder.“ Denn: „Wir messen selbstverständlich, um der Anordnung auf Tempo 30 Nachdruck zu verleihen.“

Debatte zur Mobilität

Auftakt

Bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung zum VEP an diesem Dienstag, 1. April, um 18 Uhr im Großen Saal des Rathauses können interessierte Bürger Hinweise zur Mobilität in Fellbach abgeben. Abgeschlossen wird die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion.

Anmeldung

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es unter www.fellbach.de/vep.