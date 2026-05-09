Bei einer Fahrt durch Fellbach wird ein 60-Jähriger angegriffen und verfolgt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden – und hat eine Vermutung zum Motiv.

Nach einer rätselhaften Attacke auf einen Autofahrer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend in der Cannstatter Straße. Dort war gegen 21.30 Uhr ein 60 Jahre alter Mann in seinem VW unterwegs. Laut der Polizei trat plötzlich ein unbekannter Mann an das Auto heran und schlug mehrmals gegen die Fahrerseite. Der 60-Jährige fuhr daraufhin weg, in Richtung Fellbach-Oeffingen. „Auf dem Weg dorthin bemerkte der Geschädigte, dass er von einem Fahrzeug verfolgt wurde“, heißt es im Polizeibericht.

Autofahrer in Fellbach angegriffen: War es eine Verwechslung? Der 60-Jährige wendete daraufhin und fuhr wieder zurück nach Fellbach. Das unbekannte Fahrzeug soll ihn dann überholt haben. „Dieses hielt an, eine weitere männliche Person stieg aus dem Fahrzeug und schlug mit einem Gegenstand auf das Fahrzeug des Geschädigten ein“, teilt die Polizei mit. Die Angreifer sollen russisch oder ukrainisch gesprochen haben.

Dem 60-Jährigen gelang es, wieder loszufahren. Auf der Flucht soll er innerorts einige unbeteiligte Fahrzeuge überholt haben, die Polizei hofft daher auf Zeugenaussagen. „Man muss eigentlich froh sein, dass nicht noch mehr passiert ist, der Geschädigte war in extremer Panik und ist entsprechend wild herumgefahren“, so ein Sprecher der Polizei. Dem Angegriffenen gelang schließlich die Flucht. Das Autokennzeichen der mutmaßlichen Angreifer ist unbekannt.

Die Schilderungen des 60-Jährigen hält die Polizei für glaubwürdig; an seinem Wagen wurde ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro festgestellt. Inzwischen gibt es sogar eine Vermutung zum Motiv: „Möglicherweise handelte es sich um eine Verwechslung“, so der Polizeisprecher. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0711 / 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.