Bei einer Fahrt durch Fellbach wird ein 60-Jähriger angegriffen und verfolgt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden – und hat eine Vermutung zum Motiv.
09.05.2026 - 10:58 Uhr
Nach einer rätselhaften Attacke auf einen Autofahrer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend in der Cannstatter Straße. Dort war gegen 21.30 Uhr ein 60 Jahre alter Mann in seinem VW unterwegs. Laut der Polizei trat plötzlich ein unbekannter Mann an das Auto heran und schlug mehrmals gegen die Fahrerseite. Der 60-Jährige fuhr daraufhin weg, in Richtung Fellbach-Oeffingen. „Auf dem Weg dorthin bemerkte der Geschädigte, dass er von einem Fahrzeug verfolgt wurde“, heißt es im Polizeibericht.