Blitzermarathon in Baden-Württemberg: Die Polizei veranstaltet ihre alljährliche Speedweek. Einige Städte stehen laut ADAC besonders im Fokus. Auch der Kreis Esslingen?
10.04.2026 - 10:46 Uhr
Autofahrer in Baden-Württemberg sollten in der kommenden Woche besonders vorsichtig unterwegs sein. Die Polizei veranstaltet vom Montag, den 13. April, bis zum Sonntag, den 19. April, ihren alljährlichen Frühjahrs-Blitzermarathon. Der ADAC erwartet vor allem in diesen Städten vermehrt Radarfallen: Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn.